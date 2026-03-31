Villaggio Sud Agrifest | si scaldano i motori per la quinta edizione

Il Villaggio Sud Agrifest si avvicina alla sua quinta edizione, con le date già fissate per l’evento dedicato alla terra e alle attività agricole. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre e coinvolgerà diverse realtà locali, con esposizioni, laboratori e incontri legati al mondo rurale. La partecipazione di aziende agricole e associazioni è già confermata, mentre i preparativi sono in corso.

C’è già una data da segnare in agenda per chi ama la terra, le idee che nascono dal lavoro e le comunità che si incontrano. Il Villaggio Sud Agrifest si prepara a tornare con la quinta edizione, in programma il 29, 30 e 31 maggio 2026 a Contrada Vatoni, nel territorio di Taurianova. Ideato e promosso dall’Organizzazione Produttori O.P. Pianagri e dall’Associazione Politico-Culturale Risorse, l’evento - che vanta il sostegno di Legacoop - si è affermato in questi anni come appuntamento atteso da operatori, istituzioni, famiglie e giovani, capace di unire momenti di approfondimento e occasioni di partecipazione. Non solo incontri e dibattiti, ma anche laboratori, dimostrazioni, attività per bambini, area fiera, spazi espositivi, degustazioni, area food & drink e spettacoli, in un clima vivo e inclusivo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Villaggio Sud Agrifest: si scaldano i motori per la quinta edizione Articoli correlati Staffetta di Primavera a Vicopisano, si scaldano i motori per la 37esima edizioneVicopisano, 18 marzo 2026 – Il calendario del podismo toscano propone uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione: la 37ª... Si scaldano i motori per la Cervia Run: nel weekend in arrivo anche atleti internazionaliTra i nomi più attesi della due giorni ci sono quello di Hicham Boufars, vincitore della seconda edizione della Cervia Run e quello di Luca...