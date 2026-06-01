Aggressione a Pascai Murelli | Violenza indegna
Un sindacalista è stato aggredito durante una discussione e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. La vittima, un rappresentante di una sigla sindacale, è stata colpita con violenza, secondo quanto riferito. La notizia ha suscitato reazioni di condanna, mentre si spera in un rapido recupero per la persona coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.
«È indegno e inaccettabile che si usi la violenza per risolvere una qualsiasi discussione. Naturalmente, auguro al sindacalista Cgil Marco Pascai di rimettersi presto dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. Attendo, inoltre, le indagini della polizia per chiarire i contorni di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Si parla di: Aggressione al sindacalista Marco Pascai, le reazioni del mondo politico: Episodio inquietante e di enorme gravità; Tensione alla Festa del Rugby, pugno al sindacalista Marco Pascai. Pd: Se aggressione neofascista episodio di particolare gravità.