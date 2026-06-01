Aggressione a Pascai Murelli | Violenza indegna

Notizia in breve

Un sindacalista è stato aggredito durante una discussione e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. La vittima, un rappresentante di una sigla sindacale, è stata colpita con violenza, secondo quanto riferito. La notizia ha suscitato reazioni di condanna, mentre si spera in un rapido recupero per la persona coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.