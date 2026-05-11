A Palermo, un commerciante è stato aggredito, portando alla ribalta il tema della violenza tra i minori. Nei recenti episodi, si osserva un passaggio dalla violenza verbale all’utilizzo di armi bianche come lame. Inoltre, i minori coinvolti nel sistema penale tendono a rimanere più a lungo rispetto ad altri soggetti. Questi fatti sollevano interrogativi sulla escalation della violenza e sulla gestione delle situazioni giudiziarie che li riguardano.

? Domande chiave Come si è passati dalla violenza verbale all'uso sistematico di lame?. Perché i minori restano più a lungo nel sistema penale?. Quali fattori familiari spingono i giovanissimi verso le attività illegali?. Come possono le istituzioni prevenire la normalizzazione della violenza nei quartieri?.? In Breve Sessantanoveenne ucciso da sedicenne sabato scorso nel Villaggio Santa Rosalia.. Undicenne aggredito da branco nelle Madonie pochi mesi fa all'uscita scuola.. Dati Save the Children evidenziano aumento attività illegali e uso armi bianche.. Carenze familiari e mancanza spazi aggregazione alimentano disagio giovanile a Palermo.. Un gruppo di giovanissimi ha aggredito senza alcun motivo un commerciante in zona Tribunale mentre l’uomo camminava insieme alla moglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: aggressione a un commerciante e allarme violenza tra i minori

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