Un fotografo è stato aggredito nel centro storico di Novellara da un gruppo di ragazzini, in un episodio che si aggiunge a una serie di fatti simili. L’uomo, noto professionista locale, si trovava sotto i portici di via Cantoni al momento dell’attacco. La vicenda ha sollevato preoccupazione tra i residenti, che segnalano come episodi di questo tipo siano ormai frequenti nella zona.

Resta forte la rabbia per l’ennesima aggressione ad opera di ragazzini, avvenuta in questo caso in centro storico a Novellara, ai danni di Paolo Zini, storico fotografo della cittadina con attività sotto i portici di via Cantoni. Un episodio al centro di forti discussioni e prese di posizione, dopo che l’uomo è stato preso di mira da alcuni ragazzini, che gli stessi erano stati ripresi, in modo civile, in quanto sfrecciavano insieme su un monopattino, sotto i portici, davanti al negozio, con potenziale pericolo per gli altri passanti. I consiglieri comunali di Novellara Democratica Civica, guidati dal capogruppo Alessandro Cagossi, hanno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fotografo aggredito dai ’maranza’: "Non si tratta di un caso isolato"

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