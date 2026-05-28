Un anziano è stato aggredito in cucina da tre pavoni a Punta Marina. Uno di questi animali è volato e lo ha ferito al naso e al labbro, rischiando di causargli la perdita dell’occhio. L'incidente ha suscitato reazioni contrastanti tra gli abitanti della zona, alcuni chiedendo interventi per la gestione degli animali, altri difendendo il comportamento dei pavoni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di questi uccelli nel quartiere.

“C’erano tre pavoni, sono entrato e uno ha preso il volo e mi ha tagliato sul nas o e sul labbro. Ha rischiato di portarmi via l’occhio”. La saga dei pavoni di Punta Marina, f razione di Ravenna letteralmente invasa dagli esemplari, è destinata a non avere fine. Da settimane infatti diversi programmi televisivi stanno raccontando la convivenza degli abitanti con i pavoni che, a quanto racconta un residente, sono anche diventati aggressivi. Nella puntata di mercoledì 27 maggio di Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi, un anziano ha raccontato di aver subito un’aggressione. La vicenda, infatti, divide gli abitanti, tra chi aspira a una convivenza e chi invece parla di una situazione che non può essere ignorata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno rischiato di portarmi via l’occhio”: anziano aggredito in cucina dai pavoni di Punta Marina. Il caso divide gli abitanti

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