Aggredito alle spalle davanti al figlio 13enne il caso del sindacalista a Piacenza | le tensioni con un gruppo di skinhead e l’indagine della Digos

Il sindacalista è stato aggredito alle spalle davanti a suo figlio di 13 anni. L’attacco è avvenuto durante un confronto con un gruppo di skinhead, che ha causato a Pascai una doppia frattura alla mandibola. La Digos sta indagando sull’episodio, avvenuto nel centro cittadino. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ha riportato una doppia frattura alla mandibola Marco Pascai, segretario della Filcams Cgil ed ex consigliere comunale del Pd a Piacenza. Nella tarda serata tra venerdì 29 e sabato 30 maggio è stato aggredito alle spalle con un pugno alla festa del club di rugby Lyons, dove prestava servizio come volontario. Il tutto sotto gli occhi del figlio 13enne. Portato in urgenza nell’ospedale di Parma, l’uomo è stato sopposto a un intervento chirurgico nel reparto di chirurgia maxillo facciale. L’aggressore non è stato ancora identificato, mentre sull’episodio di violenza indaga la Digos. Tensione alla festa per la presenza di alcuni. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato Pascai avrebbe urtato un uomo, anch’egli non identificato, con cui sarebbe scattato un breve diverbio. 🔗 Leggi su Open.online

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Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social

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