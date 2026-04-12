Massa 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone | muore davanti al figlio 11enne

Un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da un gruppo di circa quattro o cinque persone in una piazza della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto a terra durante l’aggressione e ha perso la vita poco dopo. L’evento si è verificato davanti agli occhi del figlio di 11 anni, presente sul posto al momento dell’accaduto. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

L’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne. È successo nella notte a Massa. Il padre si trovava in piazza Felice Palma quando è stato aggredito da un gruppo di persone: cadendo, ha sbattuto la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Versa olio motore nel drink e lo offre a un 16enne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enne Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma.