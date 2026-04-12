Aggredito da un gruppo di persone | papà muore davanti al figlio 11enne

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un episodio drammatico a Massa, in Toscana, dove un uomo di 47 anni è stato colpito durante un'aggressione in strada da più persone. La scena si è svolta davanti agli occhi del figlio di 11 anni, che ha assistito alla violenza. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Articolo in aggiornamento Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa, in Toscana, dove un 47enne è morto dopo essere stato aggredito in strada da un gruppo di persone sotto gli occhi del figlio di 11 anni. Gli aggressori hanno fatto perdere le loro tracce prima che sul posto arrivasse l’ambulanza. Ancora sconosciuti i motivi della brutale violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La ricostruzione. Secondo quanto si apprende da una nota diramata dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, il drammatico episodio si è verificato in piazza Felice Palma attorno all’una di notte. Qui il 47enne, in compagnia del figlio, è stato accerchiato da 4 o 5 persone e picchiato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggredito da un gruppo di persone: papà muore davanti al figlio 11enne Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne. Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni