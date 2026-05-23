Tenta di rapinare col coltello un coetaneo poi aggredisce i carabinieri | arrestato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dopo aver tentato di rapinare un coetaneo con un coltello e aver aggredito i carabinieri intervenuti. L’episodio si è verificato a Reggio Emilia. Il giovane è stato catturato e portato in caserma. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare con un coltello un coetaneo e aggredito i carabinieri. È successo nella periferia di Reggio dove il minorenne ha minacciato un giovane con l’intento di farsi consegnare tutto ciò che avesse. Al diniego del malcapitato, ha cominciato ad andare in escandescenza, seminando il panico in strada cercando di danneggiare le auto in sosta. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 112. All’arrivo di una pattuglia, il ragazzino si è dato alla fuga, scavalcando una recinzione. Ma alla fine i militari sono riusciti a raggiungerlo e fermarlo non senza difficoltà: il 17enne si è scagliato contro di loro, spintonandoli e minacciandoli di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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