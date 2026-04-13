Prima aggredisce i sanitari poi si scaglia contro i carabinieri | uomo arrestato in piazza

Nelle prime ore del pomeriggio di domenica 12, in piazza Trento e Trieste, un giovane in evidente stato di alterazione, presumibilmente causato da alcol e droga, ha iniziato ad inveire e aggredire il personale sanitario presente. Successivamente, si è rivolto anche ai carabinieri intervenuti sul posto, scagliandosi contro di loro. L’uomo è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine.

Si scaglia contro sanitari e militari in pieno centro. I fatti si sono svolti nelle prime ore del pomeriggio di domenica 12 in piazza Trento e Trieste, dove un giovane, in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol e droga, ha inveito e aggredito il personale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere.