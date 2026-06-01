Affitti scade il versamento dell’imposta di registro | chi deve pagare

Il 1° giugno scade il termine per il pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto, per chi non ha optato per la cedolare secca. La scadenza riguarda i locatori che devono versare l’imposta relativa ai contratti stipulati o rinnovati nel corso dell’anno. La mancata osservanza di questa scadenza può comportare sanzioni. La tassa si applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo e commerciale.

Il 1° giugno scade il termine per il pagamento dell’imposta di registro dei contratti di locazione e affitto per cui i locatori non hanno scelto la cedolare secca. I soggetti della tassa sono diversi e vanno dalle persone fisiche alle imprese. Il metodo di pagamento è il modello F24 Elide. Questa non è però l’unica scadenza fiscale di giugno per chi affitta un’abitazione. Ci sono infatti altri due appuntamenti, uno a metà mese e uno a fine mese, che riguardano in particolare chi si occupa di locazioni turistiche o comunque con durate inferiori a quelle dei contratti standard. La tassa di registro per gli affitti. A pagare l’imposta di registro sugli affitti sono “le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della cedolare secca”, come riporta il sito dell’ Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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December 31st Deadline: Save Thousands in Taxes

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