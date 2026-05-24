Lavoratori autonomi | scade il 20 luglio il versamento delle imposte
Il 20 luglio scade il termine per il versamento delle imposte per i lavoratori autonomi. Il nuovo software Sogei può influenzare il calcolo di queste imposte. Inoltre, raddoppiare la maggiorazione per un pagamento effettuato ad agosto comporta un aumento dei costi.
? Punti chiave Come influisce il nuovo software Sogei sul calcolo delle tue imposte?. Quanto costa raddoppiare la maggiorazione per un pagamento ad agosto?. Perché la nuova soglia d'inflazione può cambiare il tuo accordo?. Quando scade il termine ultimo per decidere sul concordato biennale?.? In Breve Proroga al 20 luglio per adeguamento software Sogei e nuove soglie 30-35 per cento.. Pagamento posticipato ad agosto comporta maggiorazione dello 0,8 per cento rispetto allo 0,4 per cento.. Adesione al concordato preventivo biennale entro il termine spostato al 2 novembre.. Clausola di salvaguardia prevede uscita agevolata se inflazione supera il 5 per cento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
New Tax Bill: No Tax on Tips, No Tax on Overtime, and New Deduction for Seniors
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