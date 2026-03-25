global minimum tax 2026 come funziona la nuova imposta e chi la deve pagare

A partire dal 2026, la nuova tassa minima globale entra in vigore, con un processo di applicazione che coinvolge anche l’Italia. In questa fase, i grandi gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro devono presentare dichiarazioni ufficiali relative ai loro obblighi fiscali. La normativa è passata dai decreti normativi alla piena operatività, coinvolgendo direttamente le aziende di grandi dimensioni.

La Global Minimum Tax entra in una fase cruciale, almeno in Italia: si è passati, infatti, dai decreti normativi alla piena operatività dichiarativa per i grandi gruppi multinazionali che hanno ricavi superiori a 750 milioni di euro. La Gmt è un nuovo sistema di tassazione internazionale, il cui scopo è quello di imporre alle aziende con una presenza in numerosi Paesi il pagamento di un’ imposta minima effettiva del 15% in ogni giurisdizione in cui operano. Global Minimum Tax, come funziona. Basato sul Pillar 2 dell’Ocse, la Global Minimum Tax (Gmt) è un sistema di tassazione internazionale. Ha lo scopo di garantire che i grandi gruppi multinazionali paghino un’imposta minima effettiva del 15% in ogni Paese in cui sono presenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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