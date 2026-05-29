Nella puntata del 29 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si trova in difficoltà a causa di uno scherzo di Martina Miliddi e Herbert Ballerina. Successivamente, il concorrente dello show compie una scelta inaspettata, creando sorpresa tra il pubblico. La dinamica tra i partecipanti e le gag inserite nel programma hanno caratterizzato la trasmissione di quella sera.

La puntata del 29 maggio di Affari Tuoi mette in difficoltà Stefano De Martino. Prima arriva lo scherzo di Martina Miliddi (che coinvolge anche Herbert Ballerina), poi il concorrente dello show fa una scelta inaspettata. Affari Tuoi, Martina Miliddi sorprende Stefano De Martino. La puntata del 29 maggio di Affari Tuoi ha visto giocare al celebre show dei pacchi Francesco, pizzicarolo dell’Umbria che ha scelto di prendere parte alla trasmissione insieme alla madre Giuseppina. La partita è iniziata in modo scoppiettante e inedito. Francesco infatti già al secondo tiro è riuscito a trovare il pacco legato a Gennarino che conteneva la bellezza di 15mila euro, un premio piuttosto alto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà: la scelta del concorrente e lo scherzo di Martina Miliddi

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STEFANO DE MARTINO IN LACRIME: ADDIO AL PADRE ENRICO, BALLERINO DEL TEATRO SAN CARLO

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