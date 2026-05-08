Nella puntata dell’8 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino interviene con battute e scherzi, coinvolgendo anche una concorrente. Durante la trasmissione, il conduttore viene interrotto da quest’ultima, che gli rivolge alcune parole. Successivamente, De Martino annuncia la presenza di un super ospite che sarà ospite della puntata. La scena si svolge tra momenti di allegria e interazioni con i partecipanti.

Nella puntata dell’8 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino appare più scatenato che mai, fra gli scherzi con Herbert Ballerina e le battute alla concorrente. Mentre il conduttore annuncia l’arrivo di un nuovo ospite nello show di Rai 1. Affari Tuoi, Stefano De Martino svela un nuovo super ospite. A giocare nella puntata dell’8 maggio di Affari Tuoi, Emanuela da Torino, arrivata nello studio del programma insieme alla sorella Benedetta. La concorrente, educatrice incinta e pronta a diventare mamma, è apparsa da subito piuttosto decisa, tanto da arrivare a zittire il presentatore. La sua partita è iniziata benissimo con l’apertura del pacco che conteneva zero euro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino viene zittito dalla concorrente. Poi annuncia il super ospite

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