Il 10 aprile va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, con Stefano De Martino che accoglie alcuni ospiti in studio. La trasmissione, trasmessa in prima serata su Rai1, continua a proporre nuovi contenuti e partecipazioni, attirando l’attenzione del pubblico. La puntata si inserisce in un palinsesto in evoluzione, che mantiene un buon riscontro di ascolti e interesse.

L’access prime time di Rai1 si arricchisce sempre di più, a dispetto di chi lo dava già per sconfitto. Il 10 aprile, il celebre “gioco dei pacchi” condotto da Stefano De Martino aprirà le porte a due leggende assolute della nostra musica: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. Non sarà una partita come le altre, ma un evento speciale per la promozione del nuovo singolo che è appena entrato in rotazione radiofonica. Lorenzo Cherubini ha infatti scritto un brano che celebra la vita dell’artista bolognese e l’ha intitolato Monghidoro, proprio come il paese di nascita di Morandi. Affari Tuoi, gli ospiti speciali del 10 aprile. L’appuntamento di venerdì 10 aprile vedrà i due cantanti mettersi in gioco per una causa importante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari tuoi, puntata speciale il 10 aprile: gli ospiti che giocano con Stefano De Martino

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Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

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Stefano De Martino batte tutti! #StaseraTuttoÈPossibile domina ancora con il 14,5% e 2 milioni su Rai 2. #STEP supera anche la soap di Canale 5 (12%) e la Champions League #BarcellonaAtletico (6,8%). Il film cult #PrettyWoman si difende col 13,7%. #As x.com

“La verità su me e Stefano”. Martina Miliddi e il rapporto con De Martino: cosa salta fuori - facebook.com facebook