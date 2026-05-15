Sabato 16 maggio, il programma televisivo Affari Tuoi non andrà in onda, come annunciato dal conduttore Stefano De Martino. La sospensione della trasmissione è stata comunicata senza specificare i motivi, lasciando i telespettatori in attesa di ulteriori dettagli. Nel frattempo, nel contesto della trasmissione, è stato annunciato che una regione italiana ha vinto un premio di 20.000 euro. La pausa di Affari Tuoi rappresenta una novità nel palinsesto della rete, senza indicazioni sulla durata dell’interruzione.

Un vero e proprio “cambio al novantesimo” ha salvato la partita del molisano Giuseppe che, ad Affari Tuoi, ha rischiato di tornare a casa con appena 1 euro. Il concorrente, affiancato dal fratello, ha vissuto una partita sulle montagne russe, tra colpi di scena e una fortuna che, per buona parte della serata, sembrava decisamente dalla loro parte. Anche perché il pacco che avevano tra le mani, almeno fino a un certo punto, era blu. Giuseppe e suo fratello Giovanni arrivano da Ripalimosani, in provincia di Campobasso. Giuseppe ha 35 anni ed è un agricoltore specializzato nel settore della zootecnia. Per essere ancora più precisi, si occupa sia di foraggio sia di vitelli da ingrasso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi stop 16 maggio, l’annuncio di Stefano De Martino: intanto il Molise vince 20.000 euro

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