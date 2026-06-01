I sindacati del settore costruzioni hanno richiesto alla Regione un tavolo urgente per affrontare le questioni di sicurezza e caldo nei cantieri, in relazione all’attuazione territoriale del Protocollo quadro nazionale previsto dal Decreto ministeriale. La richiesta arriva in seguito alle alte temperature che interessano le aree di lavoro e mira a garantire condizioni più sicure per i lavoratori. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui contenuti specifici dell’iniziativa.

Gran caldo e sicurezza nei cantieri: i sindacati del settore costruzioni Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil chiedono un tavolo urgente alla Regione, "finalizzato all’attuazione territoriale del Protocollo quadro nazionale (Decreto ministeriale n. 952025) per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro". "La richiesta arriva mentre nel nostro Paese iniziano a registrarsi le prime ondate di calore e gli effetti del cambiamento climatico si manifestano con sempre maggiore frequenza e anticipo – spiegano i sindacati –. Un fenomeno che non può più essere affrontato con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Afa e sicurezza nei cantieri. I “paletti“ dei sindacati

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