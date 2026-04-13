Allarme sicurezza nei cantieri modenesi Regole ignorate nel 70% dei casi

La situazione della sicurezza nei cantieri di Modena e provincia resta critica, con molte violazioni delle norme di sicurezza rilevate nei controlli. In oltre il 70% dei casi, le regole vengono ignorate o non rispettate, contribuendo a un elevato numero di incidenti sul lavoro. Nei recenti interventi delle autorità, sono stati evidenziati numerosi casi di inadempienze che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili di Modena e provincia continua a rappresentare una grave emergenza, con un quadro generale definito del tutto insoddisfacente alla luce del continuo verificarsi di infortuni e tragedie. A lanciare un nuovo e forte campanello d'allarme è la Uil, che.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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