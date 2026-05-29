I sindacati dell'Umbria hanno richiesto un incontro urgente per discutere dei rischi climatici sui cantieri. In particolare, vogliono approfondire come i turni di lavoro possano essere modificati per proteggere i lavoratori durante le ondate di caldo intenso. Inoltre, chiedono alla Regione di adottare misure concrete per garantire la sicurezza nei cantieri, come pause più frequenti e controlli ambientali più stringenti.

? Domande chiave Come cambieranno i turni di lavoro nei cantieri umbri?. Quali misure concrete chiederanno i sindacati alla Regione?. Perché il rischio climatico minaccia la continuità dei cantieri?. Chi dovrà garantire i dispositivi di protezione ai lavoratori?.? In Breve Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL chiedono l'attuazione del Decreto Ministeriale 952025.. Oltre 4.000 infortuni annuali in Italia sono causati dal calore eccessivo nei lavoratori.. L'ILO rileva che il 70,9% della forza lavoro globale affronta calore eccessivo.. Masciarri, Petrini e Panfili propongono pause e ammortizzatori sociali per i cantieri umbri.. I sindacati delle costruzioni chiedono alla Regione Umbria l’apertura immediata di un tavolo di confronto per gestire i rischi climatici nei cantieri, mentre le prime ondate di calore colpiscono il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, sindacati chiedono un tavolo per i rischi climatici nei cantieri

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