Da oggi, l’aeroporto Ridolfi introduce i bus serali per collegamenti più frequenti con la città. È stata inaugurata anche una nuova fermata all’interno dello scalo. I servizi notturni si svolgono con cadenza regolare, garantendo collegamenti più comodi per i passeggeri. La fermata interna è accessibile ai passeggeri in arrivo e partenza, migliorando la mobilità tra aeroporto e centro urbano. La novità entra in vigore con l’orario di oggi.

Forlì, 1 giugno 2026 – L’ aeroporto ‘Ridolfi’ è sempre più collegato alla città. A partire dal 1° giugno entreranno infatti in funzione le corse serali della Linea 7, il servizio che collega la zona Berlinguer, l’aeroporto, la stazione ferroviaria e la Fiera, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei passeggeri in occasione dei voli serali. Le nuove corse e la fermata. Le nuove corse saranno attive fino al 14 settembre nelle giornate di lunedì e mercoledì, in coincidenza con gli arrivi e le partenze serali previsti dallo scalo forlivese. In orario diurno, invece, i collegamenti restano attivi tutti i giorni dal lunedì al sabato, con gli orari estivi in vigore dall’8 giugno al 18 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Ridolfi, via ai bus serali. E nasce la fermata dentro lo scalo

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