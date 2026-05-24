Il Movimento 5 Stelle ha convocato un incontro con i cittadini per discutere del futuro dello scalo aeroportuale Ridolfi. La riunione si concentra sull’impatto della nuova legge regionale sull’aeroporto e sui possibili rischi legati all’urbanizzazione nelle aree vicine al polo scolastico e universitario. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle decisioni o sui piani futuri durante l’appuntamento.

? Punti chiave Come influenzerà la nuova legge regionale il futuro dell'aeroporto Ridolfi?. Quali rischi comporta l'urbanizzazione vicino al polo scolastico e universitario?. Perché la specializzazione dello scalo potrebbe evitare sprechi di risorse pubbliche?. Chi garantirà la sicurezza ambientale dei quartieri limitrofi alle piste?.? In Breve Consiglieri Ancarani e Casadei propongono specializzazione e collaborazione tra aeroporti regionali.. Ornella Mordenti segnala criticità ambientali e vicinanza dello scalo a poli scolastici.. La nuova legge regionale sulla mobilità avrà una validità triennale per valutazioni tecniche.. Pierluigi De Carolis richiama trasparenza sull'uso di risorse pubbliche e sgravi fiscali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aeroporto Ridolfi: il M5S riunisce i cittadini sul futuro dello scalo

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