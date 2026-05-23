Aeroporto di Reggio Calabria il nuovo terminal è già attivo e il prossimo step sarà la terrazza

Il nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Reggio Calabria è entrato in funzione. L’inaugurazione ha coinvolto la comunità locale, considerata un evento significativo. Il prossimo intervento previsto riguarda la realizzazione di una terrazza.

L'inaugurazione del nuovo terminal partenze dell'aeroporto Tito Minniti è stata vissuta dai reggini come un evento storico e in effetti lo è. Per la prima volta lo scalo reggino, infrastruttura risalente al secolo scorso su cui non era mai intervenuti, ha visto concretizzarsi un nuovo volume. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

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