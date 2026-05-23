Aeroporto di Reggio Calabria il nuovo terminal è già attivo e il prossimo step sarà la terrazza

Da reggiotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Reggio Calabria è entrato in funzione. L’inaugurazione ha coinvolto la comunità locale, considerata un evento significativo. Il prossimo intervento previsto riguarda la realizzazione di una terrazza.

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L'inaugurazione del nuovo terminal partenze dell'aeroporto Tito Minniti è stata vissuta dai reggini come un evento storico e in effetti lo è. Per la prima volta lo scalo reggino, infrastruttura risalente al secolo scorso su cui non era mai intervenuti, ha visto concretizzarsi un nuovo volume. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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