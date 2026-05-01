A Venaria, un episodio di violenza ha coinvolto i genitori di un'arbitra di 16 anni, con insulti e spintoni nei confronti della madre e un pugno rivolto al padre. Nel referto dell’incidente, si evidenzia anche come le calciatrici abbiano cercato di contenere l'invasione del campo, apprezzando lo sforzo delle giovani nel gestire la situazione. Nessuna altra informazione sulle circostanze o le conseguenze dell'aggressione è stata resa nota.

Chiamiamola Grazia, nome di fantasia. Ha 16 anni. Domenica pomeriggio non è uscita con le amiche, niente passeggiata al Valentino o struscio in piazza San Carlo, perché ha una passione forte: arbitrare. Al “Don Mosso” di Venaria Reale, Grazia ha diretto la partita tra le Cervotte di casa e le ragazze del Torino, campionato Under 17. In pieno recupero, sul risultato di 3-3, vede un rigore per le granata e lo fischia. Mica un fischio facile. Il Torino segna e vince 4-3. E qui la ragione si spegne. Una pioggia di insulti alla ragazza e, al fischio finale, una decina di tifosi di casa, molti sono genitori delle calciatrici, tentano di scavalcare per entrare in campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'aggressione di Venaria ai genitori dell'arbitra 16enne: servono ragazzi che educhino gli adulti

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