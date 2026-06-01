Dopo l’attentato a Enego contro Adriano Cappellari, le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel video si vede un uomo armato di pistola avvicinarsi e agire contro Cappellari. Non sono state rese note altre informazioni sulle modalità dell’attacco o sull’identità dell’aggressore. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati e cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell’episodio.

L’abitazione del cronista Adriano Cappellari, a Enego, è stata presa di mira da un attentato incendiario nella notte di sabato. I filmati di sorveglianza mostrano un uomo con una pistola che, prima dell’esplosione di un ordigno a gas, ha recapitato una lettera di minacce diretta al giornalista, a don Patriciello e a Giorgia Meloni. La magistratura indaga escludendo la pista mafiosa. L’attentato a Enego Nella notte di sabato, intorno alle 23:15, un ordigno artigianale composto da una bombola di gas e liquido infiammabile è esploso davanti all’abitazione di Adriano Cappellari a Enego, sull’Altopiano di Asiago. Il ventenne, collaboratore del quindicinale L’Altopiano e del Giornale di Vicenza, era appena rientrato quando si è verificata la deflagrazione, che ha danneggiato una palazzina adiacente senza causare feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adriano Cappellari dopo l'attentato a Enego, dalla bomba all'uomo con la pistola nel video: cosa sappiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adriano Cappellari, il giornalista vittima di un attentato: «Mi seguono»

Notizie e thread social correlati

Enego, bottiglie incendiarie contro l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari, difese don Patriciello - VIDEOA Enego, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista vicentino.

Enego, bottiglie incendiarie contro casa del cronista vicentino Adriano Cappellari, difese don Patriciello sulla camorra a Caivano - VIDEOA Enego, sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l’abitazione di un cronista vicentino.

Temi più discussi: Attentato incendiario ad Adriano Cappellari, dichiarazione del Presidente Meloni; Tajani telefona al giornalista Adriano Cappellari per esprimere solidarietà per le minacce ricevute; Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari che difese don Patriciello; Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello. Meloni: Un attacco inaccettabile.

ATTENTATO CONTRO UN GIOVANE CRONISTA, MA È LA SCOPERTA FATTA DOPO IL ROGO A FAR PAURA Prima le minacce, poi l'esplosione davanti casa. Le fotografie che hanno spinto il giornalista a una riflessione inquietante #AdrianoCappellari x.com

Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello. Meloni: Un attacco inaccettabile reddit

Adriano Cappellari dopo l'attentato a Enego, dalla bomba all'uomo con la pistola nel video: cosa sappiamoCosa sappiamo sull'attentato a Enego contro Adriano Cappellari: dalle immagini della videocamere alle lettere inviate alla stampa locale ... virgilio.it

Don Patriciello: Inquietante l'attentato ad Adriano CappellariBottiglie incendiarie sotto casa del giornalista vicentino, il parroco di Caivano scosso: Episodio molto grave. Si cerca il responsabile ... rainews.it