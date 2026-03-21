A Arezzo sono iniziati i corsi di formazione per i docenti coinvolti nel progetto pilota casentinese chiamato

Arezzo, 21 marzo 2026 – Il nuovo progetto pilota casentinese Costruire il futuro, che ha preso avvio a novembre pe r l’inclusione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), voluto dall’assessora e Sindaca dell’Unione dei Comuni Montani Eleonora Ducci, con il sostegno di Estra Spa e in collaborazione con la Rete delle Scuole del Casentino, è ufficialmente partito con la prima giornata di formazione dedicata agli insegnanti della vallata. Il progetto è composto da varie attività. Grazie al progetto verrà aggiornato il protocollo di osservazione attivato nelle prime classi della scuola primaria per l'individuazione dei DSA; sarà realizzato un tavolo di coordinamento per la lettura e l’interpretazione delle diagnosi con i referenti delle scuole e i professionisti degli enti certificatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto pilota per gli alunni con DSA: iniziati i corsi di formazione con i docenti

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In Casentino un progetto pilota per gli alunni con DSA: iniziati i corsi di formazione con i docenti

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