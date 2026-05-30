di Alberto Petrosilli Dopo due stagioni alla guida dei giovani nerazzurri, l’ex fantasista Carbone non proseguirà il suo percorso sulla panchina della Primavera. Si conclude l’esperienza di Benito Carbone alla guida dell’ Inter Primavera. Il tecnico nerazzurro, infatti, non continuerà il proprio percorso con il club dopo la naturale scadenza del contratto, prevista nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La decisione segna la fine di un capitolo importante per l’ex attaccante, che ha lavorato con il settore giovanile interista contribuendo alla crescita di numerosi talenti. Durante il suo incarico, Carbone ha cercato di trasmettere ai giovani calciatori la propria esperienza maturata nel calcio professionistico, puntando sia sullo sviluppo tecnico sia su quello caratteriale dei ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, si chiude l’avventura di Carbone: il tecnico lascia a fine contratto

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