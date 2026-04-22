Ucraina ufficiale la risoluzione consensuale con il commissario tecnico Rebrov | termina così l’avventura del tecnico

Un accordo è stato raggiunto tra la federazione calcistica e il commissario tecnico, che ha portato alla fine della collaborazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta la conclusione del periodo di incarico dell’allenatore sulla panchina della nazionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni o ai passaggi successivi. La notizia segna la fine del ciclo di Rebrov alla guida della squadra.

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