Addio Radio Vacanza in spiaggia Publiphono riparte solo con gli annunci | 10 ritrovamenti nel weekend
Durante il primo weekend di attività lungo il litorale, sono state ritrovate dieci persone, tra cui nove bambini e una donna adulta. I nomi sono Lorenzo, Leonardo, Denis, Francesco, Sonia, Vanessa, Mattia, Rabia, Sena e Amira. La pubblica assistenza ha riferito che la radio “Radio Vacanza” non è più attiva in spiaggia, mentre la rete di annunci di Publiphono ha consentito di rintracciare le persone scomparse. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.
Lorenzo, Leonardo, Denis, Francesco, Sonia, Vanessa, Mattia, Rabia, Sena, Amira. Sono i nomi delle dieci persone, nove bambini e una donna adulta, ritrovate nel primo weekend di attività della Publiphono Rimini lungo il litorale. Un risultato che conferma, fin dalle prime giornate della stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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