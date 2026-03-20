Arbitri la restaurazione | addio riforma non si fa niente A rischio anche gli annunci allo stadio non solo Open Var

Gli arbitri italianzi hanno deciso di non procedere con le riforme previste, annunciando un ritorno alle vecchie modalità. La decisione riguarda anche la gestione degli annunci allo stadio e l’utilizzo del sistema Open Var. Le nuove proposte di modifica sono state messe da parte, lasciando invariati i metodi attualmente in vigore. La situazione resta senza interventi immediati e senza nuove implementazioni.