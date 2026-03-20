Arbitri la restaurazione | addio riforma non si fa niente A rischio anche gli annunci allo stadio non solo Open Var
Gli arbitri italianzi hanno deciso di non procedere con le riforme previste, annunciando un ritorno alle vecchie modalità. La decisione riguarda anche la gestione degli annunci allo stadio e l’utilizzo del sistema Open Var. Le nuove proposte di modifica sono state messe da parte, lasciando invariati i metodi attualmente in vigore. La situazione resta senza interventi immediati e senza nuove implementazioni.
Repubblica. L'unico aspetto su cui sono tutti d'accordo è che va eliminata la trasparenza. Si torna al passato, nessuno deve sapere nulla delle motivazioni delle decisioni arbitrali. Abbiamo scherzato. Ma quale riforma e professionismo d’Egitto. Nel mondo arbitrale soffia il vento della restaurazione. Quello rivoluzionario non c’è mai stato. Repubblica, con Matteo Pinci, scrive che la riforma non si farà, che il professionismo non arriverà. Tutte chiacchiere. Il professionismo può attendere. L’anno peggiore degli arbitri italiani non produrrà la nuova struttura immaginata dalla Figc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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