Addio Maratona comincia il futuro | prime picconate per il nuovo stadio

Notizia in breve

Una pinza meccanica ha iniziato a demolire il settore della Maratona, uno degli storici dell’impianto. Il primo colpo è stato dato questa mattina, segnando l’inizio della distruzione del vecchio stadio Comunale. La scena ha ricordato una bocca di dinosauro che afferra la preda, ma si trattava solo di un macchinario impegnato nelle operazioni di smantellamento. La demolizione avrà luogo nelle prossime settimane.