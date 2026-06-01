Addio Maratona comincia il futuro | prime picconate per il nuovo stadio
Una pinza meccanica ha iniziato a demolire il settore della Maratona, uno degli storici dell’impianto. Il primo colpo è stato dato questa mattina, segnando l’inizio della distruzione del vecchio stadio Comunale. La scena ha ricordato una bocca di dinosauro che afferra la preda, ma si trattava solo di un macchinario impegnato nelle operazioni di smantellamento. La demolizione avrà luogo nelle prossime settimane.
Sembrava la bocca di un dinosauro che addenta la preda. Invece era solo la pinza meccanica che ha inferto il primo colpo al rudere della Maratona, settore glorioso dello stadio Comunale destinato a essere demolito nel giro di qualche settimana. Mentre all’interno dell’impianto applaudivano e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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