Un uomo di 60 anni di Ferrara è morto sabato in un incidente stradale a Camugnano, nel Bolognese. Era in sella a una moto Ducati quando si è verificato l’incidente. La vittima era nota come “Gnegno”. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze. La sua morte si aggiunge alle altre tragedie sulle strade della zona.

Si chiamava Alessandro Zagni, per tutti ’Gnegno’ (foto), il 60enne di Ferrara morto sabato in un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto Ducati a Camugnano, nel Bolognese. Stava percorrendo la provinciale che costeggia il bel lago artificiale di Suviana. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16,30 contro un’autovettura, all’altezza della località Bargi-Pianacci (nel comune di Camugnano) sull’Appennino bolognese. Secondo quanto inizialmente ricostruito dai carabinieri della stazione di Vergato, lo scontro si è verificato mentre il 60enne era in sella alla propria moto e stava percorrendo la provinciale in direzione del passo dello Zanchetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ’Gnegno’, altra croce sulle strade

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