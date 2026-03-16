Una ricerca dell’Università di Oxford ha scoperto che i ricci europei hanno un udito molto sviluppato, in grado di percepire frequenze ultrasoniche fino a 85 kHz. Ora si lavora a un “fischietto” speciale, pensato per avvisare i ricci di avvicinarsi alle strade e ridurre così il rischio di incidenti. Questo strumento mira a proteggere i piccoli animali durante le uscite notturne.

Una ricerca condotta dall’Università di Oxford ha rivelato che i ricci europei possiedono un udito straordinario, capace di percepire frequenze ultrasoniche fino a 85.000 hertz. Questa sensibilità acustica, superiore a quella di esseri umani, cani e gatti, apre la strada all’invenzione di dissuasori acustici per auto in grado di allontanare gli animali dalle strade. La scoperta rappresenta una speranza concreta per invertire il declino di una specie ora classificata come “quasi minacciata” a causa dell’altissima mortalità dovuta agli impatti con i veicoli. un adorabile riccio (Unsplash) Nonostante la loro proverbiale capacità riproduttiva, i ricci stanno scomparendo dalle campagne europee. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio stragi di ricci sulle strade? Arriva il “fischietto” magico che salva i piccoli amici spinosi

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