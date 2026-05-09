Nella zona Santa Croce, in particolare in via Adua e nelle strade adiacenti, si sono verificati nuovi episodi di danneggiamento di veicoli durante la notte. Degli interventi delle forze dell'ordine sono stati segnalati dopo le segnalazioni di residenti e passanti, con danni a diverse automobili. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Altra notte di raid ai danni delle auto nella zona Santa Croce, in particolare in via Adua e nelle strade vicine. I ladri continuano a rompere i finestrini dei mezzi parcheggiati per perlustrarli in cerca di oggetti, anche di poco valore. Numerose sono state le segnalazioni pubblicate dai cittadini nelle ultime ore sui gruppi Facebook, tra cui Ascoltare Santa Croce. Un’auto è stata rovinata in via Salvemini, mentre in via Ruspaggiari è toccata a un furgone. In via Adua sono state prese di mira tre macchine, che sono state ritrovate ieri mattina coi vetri in frantumi: in uno di questi casi è stata sporta denuncia. In via delle Ortolane,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra notte di raid sulle auto. Zona Santa Croce, nuove spaccate

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