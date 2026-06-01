Addio all' ambientalista Gianni Mattioli il ricordo di Leccese | Sei stato maestro e amico

Da baritoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto Gianni Mattioli, figura nota nel movimento ambientalista italiano e tra i fondatori dei Verdi. Il sindaco di Bari ha ricordato la sua figura come maestro, amico e guida. Mattioli era anche stato deputato in passato. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo avevano conosciuto e stimato. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause della morte o sui dettagli personali.

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“Per me è stato un maestro, un amico e una guida indimenticabile”. Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Vito Leccese, esprime il cordoglio per la morte di Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista italiano e tra i fondatori dei Verdi, oltre che ex deputato ed ex. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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