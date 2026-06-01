Addio a Gianni Mattioli | lutto nel mondo dell’ambientalismo italiano

Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, ex deputato e ministro, è morto. La notizia è stata comunicata da Angelo Bonelli, che ha espresso dolore per la scomparsa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cordoglio di Angelo Bonelli. “Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo unire rigore scientifico, impegno civile e passione politica ”. Con queste parole Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, ha commentato la morte di una delle figure storiche dell’ambientalismo italiano. Un protagonista delle battaglie ecologiste. Bonelli ha ricordato Mattioli come uno dei principali protagonisti della stagione delle grandi battaglie ecologiste in Italia, in particolare del movimento antinucleare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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