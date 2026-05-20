Strage al deposito di Calenzano | chiuse le indagini per i 9 indagati 7 sono di Eni
La procura di Prato ha concluso le indagini relative all'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 in un deposito di Calenzano, che ha provocato la morte di cinque lavoratori e il ferimento di altri. Sono stati iscritti nel registro degli indagati nove soggetti, tra cui sette dipendenti di Eni e due rappresentanti dell’impresa appaltatrice Sergen srl. Le autorità hanno notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini, che ora passeranno alla fase successiva del procedimento legale.
La procura di Prato ha predisposto l’avviso di conclusione indagini nei confronti di nove indagati (sette dipendenti di Eni e due all’impresa appaltatrice Sergen srl) in merito l’esplosione al deposito Eni di Calenzano che il 9 dicembre 2024 causò il decesso di cinque lavoratori e il ferimento di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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