Strage al deposito di Calenzano | chiuse le indagini per i 9 indagati 7 sono di Eni

La procura di Prato ha concluso le indagini relative all'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 in un deposito di Calenzano, che ha provocato la morte di cinque lavoratori e il ferimento di altri. Sono stati iscritti nel registro degli indagati nove soggetti, tra cui sette dipendenti di Eni e due rappresentanti dell’impresa appaltatrice Sergen srl. Le autorità hanno notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini, che ora passeranno alla fase successiva del procedimento legale.

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