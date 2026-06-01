Addio ad Antonio Giaccoli il dolore di Errico Porzio | Un caro amico Sono distrutto

Notizia in breve

Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, è morto all’età di 46 anni. La notizia ha provocato dolore tra colleghi e appassionati del settore. Giaccoli aveva organizzato vari eventi e corsi di specializzazione legati alla pizza. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso i social e le associazioni di categoria. Nessun dettaglio sulle cause del decesso è stato reso pubblico.