Addio ad Antonio Giaccoli il dolore di Errico Porzio | Un caro amico Sono distrutto
Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, è morto all’età di 46 anni. La notizia ha provocato dolore tra colleghi e appassionati del settore. Giaccoli aveva organizzato vari eventi e corsi di specializzazione legati alla pizza. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso i social e le associazioni di categoria. Nessun dettaglio sulle cause del decesso è stato reso pubblico.
Un grande lutto, in queste ore, ha sconvolto il mondo della pizza. All'età di 46 anni è venuto a mancare Antonio Giaccoli, fondatore e Presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, organizzatore di numerosi eventi e corsi di specializzazione. A portarlo via sarebbe stato un brutto male contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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