È stato convalidato il fermo di Francesco Pio Autiero, coinvolto nell’indagine relativa alla morte di un giovane uomo, suo amico. Durante l’interrogatorio, Autiero ha dichiarato di non aver avuto l’intenzione di uccidere e di essere profondamente addolorato per quanto accaduto. Le autorità continuano a esaminare le circostanze dell’incidente, mentre il procedimento legale prosegue.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È stato convalidato il fermo di Francesco Pio Autiero, il 23enne accusato dell’omicidio di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso a Ponticelli, nei pressi del bar Lively. La notizia ha suscitato grande scalpore e discussione nella comunità locale, facendo emergere un tragico evento che ha colpito due famiglie. Nel corso dell’udienza di convalida del fermo, Francesco Pio ha rilasciato una dichiarazione spontanea, nella quale ha espresso il suo profondo rammarico per l’accaduto. “Avevo la pistola tra le mani. Stavo raccontando quello che era successo, ma il colpo è partito per errore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Pio: “Non volevo uccidere Fabio, era un amico. Sono distrutto da questo dolore.”

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