Addio a Marios Oikonomou l' ex difensore del Bologna è morto in un letto d' ospedale dopo un tragico incidente

Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, è morto in ospedale a 33 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 23 maggio. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, e il mondo del calcio si è unito al dolore di familiari e amici. La causa della morte è legata alle gravi ferite riportate nello scontro. Oikonomou aveva iniziato la carriera nel settore calcistico e aveva giocato anche in altre squadre.

Il mondo del calcio si stringe attorno al dolore di familiari e amici di Marios Oikonomou, scomparso all'età di soli 33 anni a causa delle gravi conseguenze del terribile incidente stradale di cui era rimasto vittima lo scorso sabato 23 maggio. L'ex difensore greco, protagonista anche nella nostra Serie A a cavallo tra il 2013 e il 2018, si è spento in un lettino del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Generale "G. Hatzikosta", dove si trovava ricoverato dopo essere stato travolto da un'auto impegnata in un'inversione di marcia in una delle strade principali di Giannina. Marios, in quel momento in sella al suo scooter, aveva riportato traumi severi ed era apparso subito in condizioni molto gravi ai medici dell'ospedale della sua città natale, dove era tornato a vivere dopo aver appeso le scarpette al chiodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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