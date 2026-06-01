Addio a Marios Oikonomou l' ex Bari morto a 33 anni dopo un incidente

Marios Oikonomou, ex calciatore greco, è deceduto all’età di 33 anni a seguito di un incidente. Durante la stagione 2017-2018, ha giocato come difensore in tre partite con la maglia di una squadra italiana.

È morto a 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco che nella stagione 2017-2018 ha vestito anche la maglia del Bari con 3 presenze.Secondo quanto riportato dai media ellenici, il calciatore non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto avvenuto il 23 maggio scorso a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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