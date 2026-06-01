addio a luigi tivelli giurista politologo e commentatore politico de il giornale

È scomparso Luigi Tivelli, scrittore, politologo, giurista e commentatore politico de il Giornale. Ha avuto un ruolo attivo in diverse fasi della vita politica nazionale, combinando incarichi istituzionali con attività di studio e analisi. La sua figura ha attraversato vari momenti della politica italiana, distinguendosi per il lavoro di divulgazione e approfondimento. La sua morte rappresenta la perdita di una voce conosciuta nel panorama culturale e politico.

È morto Luigi Tivelli, scrittore, politologo, giurista e commentatore politico de il Giornale. Una figura trasversale che ha attraversato da protagonista diverse stagioni della vita politica del Paese, affiancando all'impegno nelle istituzioni un'intensa attività di studio, divulgazione e analisi. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui quelli di consigliere parlamentare della Camera dei deputati, consigliere del Presidente del Consiglio, capo di gabinetto e portavoce di ministri. Autore di 37 volumi pubblicati da diverse case editrici, come riportato sul sito di Rai Libri ha dedicato gran parte della sua attività allo studio della politica, delle istituzioni e della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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