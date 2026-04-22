Addio a Biagio De Giovanni Filosofo accademico e politico napoletano aveva 95 anni

È deceduto a 95 anni Biagio De Giovanni, filosofo, accademico e politico nato a Napoli. La sua carriera ha incluso ruoli di insegnamento e incarichi pubblici, con numerose pubblicazioni nel campo della filosofia e della politica. La sua vita si è svolta tra l’attività accademica e l’impegno nel settore pubblico, lasciando un contributo significativo in entrambi i settori. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo hanno conosciuto e seguito nel tempo.

Addio a Biagio De Giovanni. F ilosofo, accademico e politico De Giovanni era nato a Napoli nel 1931. Laureatosi presso la facoltà di giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, con una tesi di filosofia del diritto su Giambattista Vico, De Giovanni è stato a lungo docente nello stesso ateneo e in seguito ha insegnato presso l’Università di Bari. È stato poi docente di Dottrine politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e titolare della cattedra Jean Monnet di Storia e politica dell’integrazione europea presso lo stesso ateneo. Dal 1981 al 1986 è stato il direttore della rivista “il Centauro. Rivista di filosofia e teoria politica”, che annoverava, tra gli altri, collaboratori come Angelo Bolaffi, Massimo Cacciari, Umberto Curi, Roberto Esposito e Giacomo Marramao.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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