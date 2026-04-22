A Napoli si piange la scomparsa di Biagio De Giovanni, nato nel 1931 e deceduto a 95 anni. Figura di rilievo nel mondo della filosofia, dell'accademia e della politica, ha lasciato un segno importante in vari ambiti. La sua morte ha suscitato reazioni tra le istituzioni e le persone che lo conoscevano, segnando la fine di una lunga carriera dedicata alle discipline in cui si è distinto.

Addio a Biagio De Giovanni. L'eminente filosofo, accademico e politico nato a Napoli nel 1931 è morto a 95 anni. Storico docente di Filosofia politica e Rettore dell'Università "L'Orientale" di Napoli, era noto per i suoi studi su Hegel, Gramsci e la teoria politica moderna. Esponente del PCI e poi del PDSDS, è stato europarlamentare (1989-1999). Accademico dei Lincei e studioso di alto livello, ha analizzato il pensiero hegeliano-marxista, il concetto di società civile, la storia delle dottrine politiche e il pensiero di Benedetto Croce. Ha insegnato inoltre a Bari e Salerno. Deputato europeo dal 1989 al 1999, è stato Presidente della Commissione istituzionale del Parlamento europeo e si è occupato attivamente di riforme istituzionali europee.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Biagio De Giovanni, Napoli dice addio al grande filosofo, accademico e politico

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