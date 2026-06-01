Addio a Lino Cardarelli manager parmigiano di respiro internazionale

Da parmatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lino Cardarelli, manager parmigiano, è morto questa mattina all'Hospice Piccole Figlie. Aveva 65 anni. È stato uno dei manager italiani più riconosciuti a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è spento nella mattinata di oggi all'Hospice Piccole Figlie Lino Cardarelli, uno dei manager italiani più autorevoli e stimati a livello internazionale. Aveva compiuto 92 anni lo scorso 18 aprile.Figura di primo piano dell'industria italiana, Cardarelli ha legato il proprio nome a una delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paolo Liguori elogia la Biennale Milano: “Un evento di respiro internazionale”Un rappresentante di rilievo ha visitato la Biennale Milano, che si tiene nelle sale di Palazzo Stampa di Soncino, vicino al Duomo di Milano.

I templari al castello di Bussi sul Tirino: nella fortezza un evento di respiro internazionaleIl 13 giugno si svolgerà un evento di rilevanza internazionale nel castello di Bussi sul Tirino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web