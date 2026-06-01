Addio a Lino Cardarelli manager parmigiano di respiro internazionale

Lino Cardarelli, manager parmigiano, è morto questa mattina all'Hospice Piccole Figlie. Aveva 65 anni. È stato uno dei manager italiani più riconosciuti a livello internazionale.

Si è spento nella mattinata di oggi all'Hospice Piccole Figlie Lino Cardarelli, uno dei manager italiani più autorevoli e stimati a livello internazionale. Aveva compiuto 92 anni lo scorso 18 aprile.Figura di primo piano dell'industria italiana, Cardarelli ha legato il proprio nome a una delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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