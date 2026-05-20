I templari al castello di Bussi sul Tirino | nella fortezza un evento di respiro internazionale
Il 13 giugno si svolgerà un evento di rilevanza internazionale nel castello di Bussi sul Tirino. La fortezza ospiterà una manifestazione che coinvolge partecipanti da diversi paesi, con attività e incontri previsti durante la giornata. La location storica sarà aperta al pubblico e ai visitatori interessati a scoprire le caratteristiche del castello e le sue origini. La giornata prevede diverse iniziative, senza indicazioni di altri dettagli sugli organizzatori o sul programma.
Il prossimo 13 giugno, a nel castello di Bussi sul Tirino, si terrà un evento di respiro internazionale. L’ordine cavalleresco sovranazionale “Sovrano ordo Templi Hierosolymitani” sarà protagonista dell’appuntamento nel Pescarese. Si tratta della naturale prosecuzione dell'antico ordine dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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