Paolo Liguori elogia la Biennale Milano | Un evento di respiro internazionale

Un rappresentante di rilievo ha visitato la Biennale Milano, che si tiene nelle sale di Palazzo Stampa di Soncino, vicino al Duomo di Milano. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale e attira visitatori da diversi paesi. La visita è stata un’occasione per ammirare le esposizioni allestite nelle sale storiche del palazzo. La Biennale Milano si conferma come uno degli eventi più importanti nel settore artistico e culturale.

MILANO – Prestigiosa visita alla Biennale Milano, ospitata nelle eleganti sale di Palazzo Stampa di Soncino, a pochi passi dal Duomo. Il noto giornalista Paolo Liguori, volto storico di Tgcom24, ha voluto rendere omaggio alla manifestazione, esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’alto livello qualitativo dell’evento. Nel corso della sua visita, Liguori si è complimentato con il direttore Salvo Nugnes, riconoscendone la visione e la capacità organizzativa: “Una rassegna che dimostra come l’arte possa essere linguaggio universale, capace di unire culture e sensibilità diverse”. La Biennale Milano si conferma infatti come una delle più significative kermesse artistiche del panorama contemporaneo, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da oltre 70 Paesi.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Paolo Liguori elogia la Biennale Milano: “Un evento di respiro internazionale” Notizie correlate Notte per la Pace al de’ Liguori: il Liceo si prepara per un evento di riflessione civile e culturaleLa scuola ribadisce così il proprio ruolo fondamentale nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di leggere la realtà anche quando essa si... Olimpiadi di Milano-Cortina: affitti brevi restano invariati nonostante evento sportivo internazionale**Le Olimpiadi di Milano-Cortina non hanno fatto il miracolo: l’affitto breve non ha visto un boom, anzi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: TG4: Niente trombette, fumogeni e coriandoli, la stretta sulle feste di laurea Video; TG4: Edizione ore 19.00 del 22 aprile Video; TG4: Genova chiude le scuole per il raduno degli Alpini a maggio, protesta Cgil Video. Paolo Liguori elogia la Biennale Milano: Un evento di respiro internazionalePrestigiosa visita alla Biennale Milano, ospitata nelle eleganti sale di Palazzo Stampa di Soncino, a pochi passi dal Duomo. Il noto giornalista Paolo Liguori, volto storico di Tgcom24, ha voluto rend ... radiowebitalia.it Anche quest'anno Piero Sansonetti, direttore de L'Unità e Paolo Liguori, direttore di TGcom24 hanno rinnovato la loro iscrizione a Nessuno tocchi Caino Lo fanno da anni, con convinzione, perché con noi intendono con-vincere che il mondo della privazione d - facebook.com facebook