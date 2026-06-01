Addio a Gianni Mattioli morto a 86 anni l’ex ambientalista e ministro per le Politiche comunitarie nel governo Amato

Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e già ministro per le Politiche europee, è deceduto a 86 anni in una clinica di Grottaferrata, dove era ricoverato da tempo. È stato anche deputato e noto per il suo impegno nel settore ambientale. La sua morte è avvenuta nella struttura dove aveva trascorso gli ultimi giorni di vita.

Gianni Mattioli è morto nella clinica di Grottaferrata dove era ricoverato da tempo, struttura in cui ha trascorso gli ultimi giorni di vita È morto all'età di 86 anni, Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro per le Politiche europee. Mattioli era ricoverato in u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Addio a Gianni Mattioli

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