addio a gianni mattioli il sapere e il movimento

È morto Gianni Mattioli. La notizia è stata comunicata questa mattina. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato reazioni di dolore tra coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori informazioni sulla data o sul luogo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Se n’è andato Gianni Mattioli. L’emozione che ho provato, quando l’ho saputo, mi ha come svuotato e per questo faccio una fatica immensa a scrivere un ricordo di lui. Non voglio fare un elenco di fu, né un riassunto del suo ricco percorso politico. Altri lo faranno meglio di me. Mi sento più a mio agio a raccontarti usando il plurale, a parlare di quello che fummo, a narrare le esperienze ideali e di lotta che abbiamo fatto insieme e con noi tante altre persone, perché la ricchezza del tuo sapere e la tua intelligenza avevano un senso solo in una dimensione collettiva. Comunicavi un pensiero scientifico raffinato, ma appena terminavi di farlo partivi con tutte e tutti per bloccare il cantiere che stava costruendo la centrale nucleare di Montalto di Castro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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