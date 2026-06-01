Addio a Gianni Mattioli fondatore delle Liste Verdi

Da ilsole24ore.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, è deceduto. Era stato anche deputato e ministro della Repubblica.

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“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. “Insieme a Massimo Scalia è stato uno dei principali artefici della storica battaglia antinucleare che ha cambiato il nostro Paese e un punto di riferimento dell’ambientalismo scientifico italiano. Gianni Mattioli ha dedicato la sua vita alla difesa dell’ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità verso le future generazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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