Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, è deceduto. Era stato anche deputato e ministro della Repubblica.

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. “Insieme a Massimo Scalia è stato uno dei principali artefici della storica battaglia antinucleare che ha cambiato il nostro Paese e un punto di riferimento dell’ambientalismo scientifico italiano. Gianni Mattioli ha dedicato la sua vita alla difesa dell’ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità verso le future generazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Addio a Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morto Gianni Mattioli, addio all’ex ministro e fondatore delle Liste VerdiÈ morto nella notte Gianni Mattioli, ex ministro e fondatore delle Liste Verdi, all’età di 86 anni.

Morto Gianni Mattioli, fondatore Liste Verdi, Bonelli: ‘Punto di riferimento ambientalismo scientifico’Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e già ministro nel governo Amato tra il 2000 e il 2001, è deceduto all’età di 86 anni.

Temi più discussi: È morto Gianni Mattioli, addio a uno dei padri dell’ambientalismo italiano; Un'altra transizione è possibile; Roland Garros, oggi Cobolli-Svajda – Diretta; Droga e armi, scattano 32 misure cautelari - POP.

Addio a Gianni Mattioli, tra i padri dell’ambientalismo scientifico.Dobbiamo molto all’intuizione di figure come Gianni Mattioni che hanno legato l’ambientalismo al rigore scientifico dei dati che si producono e si comunicano. Addio amico caro. Mancherai x.com

Addio a Gianni Mattioli, fondatore delle Liste VerdiCon profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo ... ansa.it

Morto Gianni Mattioli, addio a uno dei padri dell’ecologismo italianoAveva 86 anni. Docente di fisica alla Sapienza, è stato ministro, fondatore delle Liste Verdi e tra i principali artefici della battaglia antinucleare ... quotidiano.net